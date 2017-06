L'Andrimontois Sébastien Carabin 18e du Mondial de mountainbike

Rédaction en ligne

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a terminé à la quatrième place du Mondial de mountainbike, dimanche à Singen, en Allemagne. L’Autrichien Alban Lakata s’est imposé après plus de 3 heures d’effort, devançant de très peu le Portugais Tiago Ferreira et un autre Autrichien, Daniel Geismayr. C’est le 3e titre mondial pour Lakata après ses sacres en 2010 et 2015.