Victoire pour DG Sport avec Kevin Abbring au rallye d'Ypres

Le Néerlandais Kevin Abbring et Pieter Tsjoen, sur une Peugeot 208 T16 du team theutois DG Sport, ont remporté le Rallye d’Ypres, la 6e manche du Championnat de Belgique de Rallye, et la 2e du championnat d’Europe, samedi soir au terme des vingt spéciales de l’épreuve.

Ils avaient délogé le Français Bryan Bouffier (Skoda Fabia R5) de la tête du classement au terme de l’ES 12, où il a connu des problèmes de boîte de vitesses. Il s’est finalement classé 2e à 8 secondes devant Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), le leader du championnat de Belgique, 3e. Le Limbourgeois Kris Princen qui a crevé dans l’ES 14 et a perdu près de 4 minutes en changeant la roue de sa Skoda Fabia R5 sur le côté de la route n’est lui que 8e.

Le Saint-Vithois Thierry Neuville (Hyundai i20 R5) qui avait été victime d’une sortie de route la veille, s’est fait plaisir en signant plusieurs fois le meilleur temps. À noter que le hayon arrière de sa Hyundai s’est ouvert au contact avec le sol après un bond dans la toute première spéciale du jour, et que la même mésaventure est arrivée à Kevin Abbring.

C’est au même endroit aussi que le leader Bryan Bouffier a abîmé sa boîte et a dû terminer la spéciale en 3e. Ce qui lui a coûté 39 secondes et la tête de la course.

Abbring, le premier Néerlandais vainqueur à Ypres où Pieter Tjoen avait remporté l’épreuve avec une Toyota Corolla WRC en tant que pilote en 2001, a ensuite défendu sa position avec bec et ongles jusqu’au terme de la course qu’il a enlevée après un passionnant duel avec Bouffier. Le Français avait déjà dû se contenter de la 2e place en 2013 et 2015.

Kevin Abbring avait failli gagner en 2014 avant d’être victime d’un incident mécanique au volant d’une Peugeot 208 T16. Tjoen est lui le premier à s’imposer dans ce rallye comme pilote et copilote, à seize ans d’intervalle.

Prochaine manche début septembre : l’Omloop van Vlaanderen.