Soumagne: après l'incendie qui a frappé sa maison, Paul a succombé à ses nombreuses brûlures(+visionnez la vidéo de l'intervention des pompiers)

Paul Delchef, un Soumagnard de 82 ans, est décédé suite à un incendie de maison qui s’est produit ce samedi matin, rue de l’Athénée à Soumagne. Alors qu’il avait été emmené au service des grands brûlés du CHU, l’octogénaire a succombé à ses blessures en début de soirée. Sa femme qui se trouvait, elle aussi, dans l’habitation, au moment où celle-ci s’est embrasée, a été blessée et est toujours hospitalisée à l’hôpital des Bruyères.

C’est vers 10 h 30 qu’un violent incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation de la rue de l’Athénée, à Soumagne.

« Quand on nous a appelés, on nous disait qu’une personne en chaise roulante se trouvait à l’étage et une autre au rez-de-chaussée, explique le commandant des pompiers de Verviers. À l’arrivée des pompiers, une des deux personnes était déjà sortie de la maison. Elle avait subi des brûlures. Les pompiers ont évacué la deuxième personne qui se trouvait à l’étage, elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. »

Le SMUR des Bruyères et les ambulanciers de la Croix-Rouge de Blegny et Courtois se sont occupés des deux blessés. Pendant ce temps, les pompiers de Herve, Battice et Verviers éteignaient le brasier.

La personne qui se trouvait à l’étage, à savoir Paul Delchef, est malheureusement décédée samedi soir alors qu’elle était hospitalisée au CHU. Grièvement blessé, l’octogénaire a succombé à ses nombreuses brûlures. Quant à l’épouse de Paul, Line, brûlée elle aussi, elle a été conduite à l’hôpital des Bruyères.

Un pompier légèrement blessé

La maison est entièrement détruite, comme le montrent les photos à découvrir dans l’édition digitale de La Meuse. « L’origine semble a priori accidentelle. L’incendie aurait pris après la chute d’une lampe halogène », explique le commandant des pompiers.

Un pompier s’est légèrement blessé au genou lors de l’intervention.