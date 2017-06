Andenne: le fils du propriétaire d'une voiture incendiée suspecté

Samedi vers 4h du matin, un véhicule a été incendié à Andenne. L’automobile, qui ne circulait plus depuis plusieurs mois, est complètement détruite.

Le parquet de Namur a dépêché, quelques heures plus tard, le labo de la PJ et des chiens renifleurs. On se dirige clairement vers une piste criminelle.

La parquet soupçonne le fils du propriétaire de la voiture, qui est un SDF bien connu dans la région andennaise.