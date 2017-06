L'impressionnante sortie de piste de Thierry Neuville en vidéo

Il possède une avance de 21,9 secondes sur le Néerlandais Kevin Abbring (Peugeot 208 T16). Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) occupe la troisième place. Thierry Neuville (Hyundai i20 R5) est quant à lui parti à la faute lors de la sixième spéciale alors qu’il était en tête de l’épreuve.

La première partie de ce Rallye d’Ypres a été captivante vendredi. Bryan Bouffier a tout de suite pris la tête du classement avant de se faire ravir le leadership par Thierry Neuville dans la deuxième spéciale. Kevin Abbring était le troisième larron à se mêler au duel et s’adjugeait la troisième spéciale. Neuville et Bouffier ont ensuite repris la main en remportant respectivement la quatrième et cinquième spéciale au terme de laquelle Neuville comptait une avance minime de 0,3 seconde.

La deuxième partie de la journée à Dikkebus a été marquée par l’erreur de Neuville. Le pilote germanophone a abordé trop vite un virage sur la gauche et a perdu le contrôle de sa voiture. La Hyundai a effectué six tonneaux avant de retomber sur ses roues.

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul s’en sont sortis indemnes mais n’ont pas pu terminer la spéciale.

«Nous sommes malheureusement sortis hors piste au début du deuxième tour. Thierry et moi allons bien. Nous espérons pouvoir être au départ demain. Croisons les doigts», a twitté Nicolas Gilsoul.

Dans la spéciale suivante, c’était au tour de Guillaume Dilley (Hyundai I20 R5) de sortir de la piste. Lui non-plus ne terminera pas la première journée de ce Rallye d’Ypres. Giandomenico Basso (Hyundai i20 R5), leader du championnat d’Europe de Rallye ne peut pas se réjouir non plus. Il pointe à la septième place à 1 minute et 17 secondes de la tête suite à des problèmes de surchauffe avec le moteur de sa voiture.

Samedi, douze nouvelles spéciales seront abordées. Bryan Bouffier devra se défendre des attaques de Kevin Abbring, Vincent Verschueren et Kris Princen (Skoda Fabia R5). Les trois ténors du championnat de Belgique des Rallyes ont les cartes en mains pour succéder à Freddy Loix au palmarès.