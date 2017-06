Investissements «politisés», dont à Verviers? Ogeo fund, que dirige Stéphane Moreau, conteste

Selon la revue trimestrielle, Ogeo Fund a investi un million d’euros à Jersey dans des obligations de la banque HSBC, au cœur du scandale SwissLeaks, et plusieurs millions à perte dans un projet immobilier autour d’un golf 18 trous au Canada qui a capoté.

Le cinquième fonds de pension du royaume est également épinglé pour des investissements jugés «politisés» à Verviers, Liège, Seraing et Anvers. Il est aussi pointé pour des investissements interpellants sur le plan économique, comme 10 millions d’euros injectés dans l’entreprise pharmaceutique Mithra, dont l’action a perdu 25% de sa valeur, ou plusieurs millions investis dans des immeubles inoccupés depuis 5 ou 10 ans.

Le comité de direction d’Ogeo Fund nie avec force ces informations. «Il est tout à fait cohérent et logique pour un fonds de pension 1er pilier (pension légale) d’investir dans de l’immobilier en briques», justifie-t-il. «Ce type d’investissement rencontre à la fois les préoccupations de long terme et de rendement pérennisé notamment au travers de baux indexés. Nos placements immobiliers jouent le rôle de stabilisateur lorsque les marchés financiers sont à la baisse. (...) Ils sont réalisés au travers de sociétés dédiées (Special Purpose Vehicles) dans un but de transparence, de contrôle et d’analyse de rentabilité. Ces différents investissements répondent bien entendu aux prescrits des lois et règlements qui encadrent un OFP», précise encore le comité de direction.