Pepinster: le golf du Haras augmente sa surface de jeu de 70%

Au terme de cinq années de procédure dont un an de travaux, le club pepin, qui s’étend désormais sur plus de 22 hectares, permet à ses membres de découvrir tout au long du week-end un parcours totalement redessiné en par 36 en lieu et place du par 30 précédent. Il prévoit dorénavant deux par 5 de plus de 500m et respecte les nouvelles normes édictées par la fédération belge de Golf, explique Joséphine Giovanelli, ingénieure-architecte. C’est elle qui, épaulée par Dimitri Van Hauwaert, a conçu le nouveau parcours.

Cet investissement a nécessité un budget de 885.000 euros dont 600.000 ont été subsidiés par Infrasport. Une levée auprès des membres du club a permis de boucler ce budget.

Le club a ainsi répondu aux critiques des membres qui désiraient avoir de la distance de pratique. Près de 25 % d’entre eux désertaient annuellement le club à la recherche de ce type de sensations, souligne Christian Zandona. Ce dernier dit également vouloir attirer des pratiquants néerlandais et allemands dans le cadre de séjours touristiques dans la région.

Grâce à ce parcours redessiné, le club lorgne aussi sur l’intérêt des golfeurs des clubs voisins. Dans la lignée de sa devise « Le golf autrement », il offre en effet des initiations et propose des pack découverte ainsi que des green fee à des tarifs attractifs.

Le nouveau parcours, qui doit encore faire l’objet de quelques aménagements, sera officiellement inauguré au printemps 2018.

Des projets, dont un flight scope et des box fermés et chauffés, sont en outre en réflexion afin de permettre la pratique du golf durant toute l’année, a encore indiqué M. Zandona.