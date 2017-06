Nike devient le nouvel équipementier de l'AS Eupen pour 4 ans

Après deux saisons passées avec l’équipementier qatari Burrda Sport, l’AS Eupen vient de conclure un contrat portant sur quatre saisons avec Nike. C’est un retour pour la marque américaine, qui a déjà équipé le club germanophone par le passé, notamment lors de la saison 2012-2013. À noter que Voetbalshop, le plus grand distributeur online d’articles de foot pour le Benelux, gérera quant à lui les stocks de vareuses et autres articles eupenois à destination des supporters.

L’AS Eupen a conclu un nouveau contrat avec l’équipementier Nike. « La collaboration entre le club et Nike coïncidera avec le début de la saison 2017-2018 et portera sur une durée de 4 ans. Durant cette période, l’équipe première et toutes les autres équipes représentatives du club se présenteront à l’entraînement et lors de toutes les rencontres officielles dans la tenue sportive Nike. Le troisième partenaire de ce contrat est le site commercial online voetbalshop.be », annonce le club via un communiqué.

Voetbalshop est le plus grand distributeur online d’articles de foot pour le Benelux. « Les supporters peuvent y commander les tenues complètes de leurs clubs européens préférés. Les sympathisants de la KAS Eupen pourront également commander les vareuses des « Noir et Blanc » ainsi que d’autres articles de la collection Nike-AS Eupen via l’adresse électronique voetbalshop.be. Le stand local du « Fanshop » reste cependant maintenu au stade du Kehrweg. »

Mick van der Kaa, le responsable de distribution des équipements auprès de voetbalshop déclarait : « Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec l’AS Eupen parce que nous partageons dans beaucoup de domaines l’ambition de l’AS Eupen à promouvoir de nouveaux champions dans le sport et dans la vie. Voetbalshop.be est le leader sur le marché des équipements sportifs online dans le Benelux. Avec le soutien de notre partenaire Nike, nous sommes parfaitement à même d’aider le club dans la concrétisation de ses objectifs ».

Le directeur général de l’AS Eupen, Christoph Henkel, se réjouit de la collaboration avec ses nouveaux partenaires : « La durée du contrat de 4 ans constitue à mes yeux une preuve de l’estime réciproque des signataires. Nous apprécions au plus haut degré le fait que nous pouvons proposer à nos membres les articles de qualité Nike pour les prochaines années. Notre partenaire voetbalshop.be gère notre stock online et les articles sont disponibles à tout moment. Ces divers avantages sont le résultat de la nouvelle collaboration mise en place par Nike, voetbalshop et l’AS Eupen ».