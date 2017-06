Assassinat d'Emilie Tyberghein à Fexhe: la perpétuité pour Mosen, Pourbaix condamnée à 15 ans

Emilie Tyberghein (27 ans) avait été tuée la nuit du 13 au 14 décembre 2013 dans le hangar désaffecté de l’ancien atelier des wagons de la SNCB situé à Voroux-Goreux. Son corps avait été découvert sur un trottoir de Fexhe-le-Haut-Clocher. Elle avait été étranglée.

Kévin Mosen et Christelle Pourbaix étaient amants à l’époque des faits. Emilie Tyberghein était la compagne officielle de Kévin Mosen depuis 18 mois. Kévin Mosen avait d’abord affirmé qu’il avait aidé Emilie Tyberghein à se suicider. L’autopsie de la victime avait démontré qu’elle était morte à la suite d’un étranglement et qu’elle avait vécu une agonie prolongée.

Après une délibération de près de 12 heures, Kévin Mosen a été déclaré coupable jeudi soir d’avoir commis l’assassinat d’Emilie Tyberghein. Dans la motivation de leur décision, les jurés ont souligné la multitude et la violence des coups, leur diversité et la persistance de la volonté criminelle dans l’acharnement manifesté lors de la mise à mort de la victime.

Kévin Mosen a également été déclaré coupable d’avoir commis deux faux en écritures lors de la réalisation d’un faux diplôme et d’une fausse attestation de réussite de l’école militaire ainsi que des usages de ces faux. Il a encore été déclaré coupable d’avoir détenu des munitions de guerre.

Christelle Pourbaix a, elle aussi, été déclarée coupable d’avoir commis l’assassinat d’Emilie Tyberghein. Les jurés ont souligné que la mort d’Emilie Tyberghein était dans les pensées, les souhaits et les démarches de Christelle Pourbaix. Elle s’était rapprochée de Kévin Mosen pour le récupérer au détriment de sa rivale, qu’elle détestait et qu’elle considérait comme un obstacle. Le jury a considéré qu’elle avait joué un rôle dans la mise en œuvre de l’assassinat et qu’elle savait, en allant rejoindre Kévin Mosen sur les lieux des faits, qu’il allait éliminer Emilie Tyberghein. Elle avait donc bien accompli des actes préparatoires aux faits.

Le jury a également souligné qu’elle s’était rendue dans le hangar où Emilie Tyberghein avait été tuée. Elle avait assisté à la mise à mort de sa rivale, sans manifester la moindre opposition. Cet acte d’abstention était assimilé à sa participation aux faits en qualité de co-auteur.

Dans la motivation de leur décision sur les peines, le jury et la cour ont retenu contre Kévin Mosen l’extrême gravité des faits, l’absence de toute circonstance atténuante, la violence inouïe et l’acharnement manifesté lors des deux scènes durant lesquelles il a massacré Emilie Tyberghein. Le jury a également tenu compte du fait qu’il avait trahi la confiance que la victime avait placée en lui, du cynisme dont il a fait preuve en laissant croire à la famille de la victime qu’elle était vivante alors qu’il l’avait assassinée. L’arrêt souligne également la dangerosité de Kévin Mosen, placé sur une échelle très élevée de la psychopathie.

Concernant Christelle Pourbaix, le jury retient des circonstances atténuantes liées à ses efforts d’insertion dans la société. L’arrêt souligne l’extrême gravité des faits qui révèlent son mépris inadmissible pour l’intégrité physique, la lâcheté dont elle a fait preuve en assistant aux faits, encourageant son amant dans l’accomplissement des faits et le fait qu’elle s’était présentée comme l’amie de la victime alors qu’elle était sa rivale amoureuse.