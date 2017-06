Une trentenaire blessée par un tir de carabine accidentel à Dison

Branle-bas de combat jeudi soir dans la rue du Châtelet à Andrimont. La police de la zone Vesdre a été appelée pour des coups de feu qui se faisait entendre et une personne blessée au niveau du ventre. Sur place, les policiers découvrent qu’il ne s’agit pas de coups de feu mais bien de détonations de carabine à plomb. Un riverain qui passait le temps en appuyant sur la gâchette a accidentellement, semble-t-il, touché sa voisine d’un coup à l’abdomen. La trentenaire est légèrement blessée.

Ce jeudi soir, vers 21h30, la police est appelée rue du Châtelet, à Andrimont. « C’est la famille de la victime qui appelle la police pour une blessure au niveau du ventre et des tirs qui se font entendre », indique-t-on à la zone de police Vesdre. « Pas mal de policiers se rendent sur place puisqu’on ne sait pas à quoi on a à faire ».

Sur place, les policiers se présentent devant une habitation et « invitent » les personnes qui s’y trouvent à se présenter, mains sur la tête, et à sortir de la maison. Cinq personnes sortent de la maison, se couchent au sol et sont identifiées par la police sous les yeux éberlués des voisins.

« On a fait une fouille de sécurité du bâtiment et on a retrouvé une arme, une carabine à plomb, qui a été saisie », explique-t-on à la police.

La victime, une Disonaise d’une trentaine d’années, a été touchée par un projectile à l’abdomen. Elle est légèrement blessée. Cinq personnes ont été ramenées à l’hôtel de police pour être entendues puis relâchées. Selon les premières constatations, il semblerait qu’il s’agisse d’un accident. « On ne s’explique pas comment la voisine a pu être touchée. Apparemment la personne tirait sur une cible. Il n’y avait pas de différend entre eux ou de dispute. D’après les premiers éléments, les personnes ne semblaient pas s’être rendues compte que quelqu’un avait été touché », indique la zone de police Vesdre.