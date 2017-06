Il fait une chute de 8 mètres dans la Vesdre

Ce jeudi, aux alentours de 19h30, la police et les pompiers ont été appelés du côté de la rue des Chapeliers, à Ensival pour intervenir suite à la chute d’un homme dans la Vesdre.

D’après ce que l’officier de garde de la police nous a communiqué, l’homme, dont on ne connaît pas l’âge, aurait enjambé la balustrade à hauteur du déversoir de l’étang des Clarisses et serait alors tombé dans l’eau. Toujours d’après la police, il ne s’agirait pas d’un suicide mais bien d’une manœuvre d’imprudence totale puisque l’homme est tombé de plus de 8 mètres de haut.

Une sacrée frayeur donc mais il a l’air de s’en être plutôt bien tiré puisque ses jours ne sont heureusement pas en danger. L’intervention du Grimp (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périllieux) a tout de même été requise pour le remonter sur la route. La personne a été transférée au CHPLT et devra être opérée nous a signalé la police. Mais impossible d’en savoir plus sur la gravité de ses blessures.