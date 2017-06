Meurtre de Valentin, torturé puis jeté vivant dans la Meuse par ses amis: la scène du meurtre a été reconstituée à l'endroit des faits (photos+vidéo)

La reconstitution du meurtre de Valentin Vermeesch en était à son deuxième jour ce jeudi, en présence de la famille et des proches de la victime. Quatre inculpés sont arrivés à la gare de Statte, à deux pas de l’appartement où le jeune homme a été torturé, aux alentours de 09h00. Tout comme mercredi, ils devaient reproduire les gestes qui ont conduit à la mise à mort du jeune homme de 18 ans.

La reconstitution de ce jeudi, qui devait servir à identifier les responsabilités des différents protagonistes, n’a pas attiré de nombreux curieux. Même si la gare et les alentours étaient en grande partie accessibles au public, la scène de la reconstitution était protégée par des bâches et il était donc impossible de voir quoi que ce soit. Les protagonistes étaient entendus soit seuls, soit à deux ou à trois afin de confronter leurs versions respectives.

La cour doit entre autres déterminer avec précision les responsabilités de chacun des protagonistes et comprendre « ce qui a poussé Valentin dans le fleuve ? ».

La famille et des amis proches de Valentin étaient également présents. Une amie de la victime avait d’ailleurs été autorisée à assister de près à la reconstitution qui s’est poursuivie l’après-midi sur les berges de la Meuse, où Valentin a été jeté vivant.

La reconstitution du meurtre de Valentin s’est déplacée sur les berges de la Meuse

« Cette reconstitution a permis aux parties civiles de se faire une idée d’ensemble sur les faits, sur le contexte, sur les lieux et sur le rôle de chacun des inculpés qui ont fait vivre un véritable calvaire à Valentin », a déclaré Me Alexandre Wilmotte, le conseil de la famille de la victime. « Je vais maintenant faire rapport à mes clients pour qui c’est très douloureux. Ils veulent défendre la mémoire de leur fils et que justice soit faite, » a-t-il ajouté.

La cour, les avocats, le parquet et les experts ont essayé de cerner les responsabilités de chacun dans cette sordide affaire. Les scènes de tortures du jeune garçon souffrant d’un handicap ont été reconstituées dans l’appartement mercredi. La scène du meurtre a été reconstituée à l’endroit des faits jeudi après-midi. La reconstitution permettra notamment de voir qui a lié les mains dans le dos de la victime et qui a jeté celle-ci dans le fleuve.

Le corps de Valentin Vermeesch avait été repêché le 14 avril dernier, sur la rive gauche de la Meuse. Le jeune homme, souffrant d’un retard mental, avait disparu vingt jours plus tôt.

