Arville: reculer pour mieux sauter

La douzième édition du Concours Complet International d’Arville débutera ce vendredi et se clôturera dimanche dans le domaine somptueux de la famille de Liedekerke, coincé entre Sart-Bernard et Gesves.

On attend du monde.

Ce vendredi fera place aux épreuves de dressage. Samedi et dimanche seront réservés en grosse partie par le jumping et le cross-country formant le concours complet.

Pour cette édition 2017, le concours complet ne sera pas doté d’une catégorie « trois étoiles » (ndlr : d’une à quatre). En effet, les organisateurs ont décidé de changer complètement le tracé traditionnel. Ce parcours devrait retrouver son statut de « trois étoiles » en 2018.

Cette année, Arville comptera deux épreuves internationales (une et deux étoiles) ainsi qu’une compétition nationale permettant de ramener un maximum de cavaliers et cavalières internationaux et nationaux.

Côte belge justement, on pourra notamment apercevoir Karin Donckers et Lara de Liedekerke, fille des propriétaires et organisateurs.