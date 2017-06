Reconstitution du meurtre de Valentin à Huy: le premier suspect est arrivé sur place

Ce mercredi matin, le dispositif pour permettre la reconstitution, à l’abri des regards, du meurtre de Valentin dans l’appartement de Statte, a été installé un peu avant 8h30. Cette journée est réservée aux scènes de torture opérées dans le studio de Belinda Donnay (21). Le premier accusé est arrivé sur place vers 9h20.

Les avocats, le parquet, le juge instruction, la police fédérale et hutoise ainsi que la protection civile sont sur place.

Un système de barriérage a été installé autour du bâtiment concerné, en aide avec la protection civile de Crisnée, afin de sécuriser et isoler un maximum les lieux.

Que s’est-il exactement passé la nuit du 26 au 27 mars dernier dans le petit appartement d’un immeuble de la rue Oscar Lelarge à Huy, la nuit du 26 au 27 mars dernier? Comment des amis de Valentin Vermeesch, un Wanzois de 18 ans, en sont-ils arrivés à le torturer puis le jeter, vivant, dans la Meuse? Dans quel contexte ces jeunes âgés de 16 à 21 ans ont pu commettre un meurtre à ce point innommable et incompréhensible? Ce sont notamment à ces questions que la reconstitution (gérée par la police judiciaire fédérale de Liège) prévue ce mercredi et ce jeudi 22 juin, devrait permettre d’apporter des réponses plus précises.