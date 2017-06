Meurtre de Valentin: l'un des jeunes bourreaux a demandé à pouvoir bénéficier d'un bracelet électronique pour rester détenu à domicile

Tous ont été inculpés, il y a deux mois, du meurtre sordide de Valentin Vermeesch, un Wanzois de 18 ans, déficient mental, tué le 27 mars dernier après avoir subi plusieurs heures de tortures dans le studio de Belinda. Trois d’entre eux sont incarcérés à Lantin, et un quatrième est à la prison de Huy.

Des quatre, trois n’ont pas sollicité de changement de régime de détention. Seul Loick Masson a demandé à pouvoir bénéficier d’un bracelet électronique pour rester détenu à domicile, mais la chambre du conseil ne le lui a pas accordé.

En début de semaine, chacun des inculpés sera réentendu, et ce en vue de la reconstitution prévue mercredi et jeudi prochains. On avait craint qu’il faille reporter cette reconstitution, et ce à cause du procès Mosen-Pourbaix, à la cour d’assises de Liège, qui se prolonge et dans lequel trois avocats du dossier de Valentin sont à la défense. Les dates ont finalement été maintenues, car la cour d’assises fera une « pause » durant la journée de mercredi.