Camion en feu sur la E40 à Cheratte: toujours de grosses perturbations

D’importants ralentissements, jusqu’à une quinzaine de kilomètres, ont été observés tout au long de la journée de vendredi sur l’autoroute E40, en direction d’Aix-la-Chapelle, à la suite de l’accident survenu en fin de matinée. Et la situation reste toujours très compliquée ce samedi.

Le conducteur d’un camion transportant des denrées alimentaires a perdu le contrôle du véhicule, qui s’est encastré dans les parois longeant l’autoroute. Le camion a pris feu et d’épaisses fumées s’apercevaient au loin. Des perturbations sont toujours à déplorer ce samedi suite aux opérations de remise en état de la chaussée.

Alors que la circulation avait repris peu à peu en début de soirée, les bandes de droite et centrale ont été fermées dès 22h30 afin de procéder durant la nuit au raclage et au ré-asphaltage de la chaussée ayant subi des dégâts en raison de l’incendie. La fermeture de ces bandes était annoncée au moins jusqu’à samedi à 8h30. Mais des automobilistes signalaient toujours des soucis (bouchons…) ce samedi après-midi et cela dans les deux sens de circulation.