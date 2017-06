Virginie Defrang-Firket (MR) bourgmestre de Neupré

Le bourgmestre sortant, Arthur Cortis (PS), ainsi que les 1er, 2e et 3e échevins, ayant refusé que Virginie Defrang-Firket prête serment devant eux, c’est face à Benoît Hons, futur partenaire au sein de la majorité, qu’elle a posé cet acte.

La motion de méfiance collective constructive déposée à Neupré par les groupes MR et PS, en vue de renverser la majorité PS/IC-cdH, a été votée au conseil communal vendredi soir. Sans surprise, le collège communal sortant, à l’exception de Benoît Hons maintenu au sein du nouveau collège, a voté contre la motion tandis que les deux représentants Ecolo se sont abstenus. La libérale Virginie Defrang-Firket a donc été installée comme bourgmestre.

Le bourgmestre sortant, Arthur Cortis (PS), ainsi que les 1er, 2e et 3e échevins, ayant refusé que Virginie Defrang-Firket prête serment devant eux, c’est face à Benoît Hons, futur partenaire au sein de la majorité, qu’elle a posé cet acte. Désormais bourgmestre de Neupré, la libérale ne peut plus siéger au Parlement de Wallonie en raison du décret sur le décumul des mandats. Elle sera dès lors députée empêchée et remplacée par le Sérésien Fabian Culot.

