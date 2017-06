Accident mortel à Herstal: Jeremy, 20 ans, est décédé après avoir perdu le contrôle de son auto

Ce vendredi, Herstal pleurait un de ses enfants. Jeremy, âgé de 20 ans, a perdu la vie dans des circonstances dramatiques, au volant de sa Seat.

Hier, la nouvelle de son décès s’est d’ailleurs répandue comme une traînée de poudre. Les témoignages affluaient de toutes parts, les réseaux sociaux en tête : « Et dire qu’hier encore on se parlait ! Comme quoi, on ne tient qu’à un fil » ; « Tu étais vraiment quelqu’un de bien. Tu nous manqueras » ; « Je n’arrive pas à y croire ! La vie est injuste ! » ; « Tu étais quelqu’un d’exceptionnel ».

Jeremy allait fêter son 21e anniversaire ce 18 juin. Il étudiait à l’HELMO Sainte-Marie.