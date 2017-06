Sébastien Pocognoli de retour au Standard: "Il avait envie de revenir dans son club de cœur", explique Olivier Renard

Formé au Standard de Liège avant de partir à Genk, puis à l'AZ, l'international belge, né le 1 août 1987 à Seraing, avait déjà connu un premier retour à Sclessin entre 2010 et 2013 (116 matches/2 buts et vainqueur de la Coupe de Belgique en 2011) avant de mettre le cap sur la Bundesliga d'abord (Hanovre) puis sur la Premier League ensuite (West Bromwich Albion et la saison dernière en prêt à Brighton and Hove Albion). Le voilà de retour en Cité ardente !

Olivier Renard explique au sujet du retour de Pocognoli chez les Rouches : « Doté d’une excellente mentalité, Sébastien est un joueur talentueux qui n’a laissé que de bons souvenirs en bord de Meuse. Après une 2ème expérience à l’étranger de plusieurs années, il avait envie de revenir dans son club de cœur pour nous aider à atteindre nos objectifs. Ses qualités, son engagement et sa très bonne connaissance de la maison rouche font de lui un leader naturel qui va pouvoir transmettre son expérience à ses coéquipiers. »