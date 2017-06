Risque de pénurie de sang durant les vacances

Un appel aux volontaires est lancé par la Croix-Rouge qui s’est installée dans le hall du CHR. Le manque de dons pose problème. Certains groupes sanguins sont plus touchés que d’autres.

Le stock le plus bas est celui du groupe « o », c’est le plus utilisé aux urgences. D’autres groupes sont également touchés : les médecins ont en effet besoin de « B » et de « AB », fort rares.

Si vous faites partie de ces groupes sanguins, n’hésitez donc pas à vous rendre au CHR et qui sait ? Peut être sauverez-vous sans le savoir plusieurs vies ? Car un simple don de sang de 450 ml peut soigner jusqu’à 3 personnes. Explications.