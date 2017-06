Triple meurtre de Visé: le pourvoi en cassation d'Amédéo Troiano examiné mercredi

Ce mercredi la cour de cassation examinera le recours d’Amédéo Troiano contre l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné à une peine de prison à perpétuité. Amédéo Troiano a été reconnu coupable du triple meurtre de Visé, commis en avril 2014. Le petit Limbourgeois Esteban Counet avait perdu la vie aux côtés de sa marraine, Carol Haid, et de son compagnon Benoït Philippens.

La Cour de cassation examinera mercredi le pourvoi d’Amédeo Troiano contre l’arrêt de la cour d’assises de Liège qui l’a condamné à la réclusion à perpétuité en février dernier. Amédeo Troiano, âgé de 38 ans, avait été reconnu coupable de l’assassinat de Benoît Philippens et des meurtres de Carol Haid et d’Esteban Counet. Ce couple de banquiers et leur filleul âgé de 9 ans avaient été abattus le 18 avril 2014 à Visé.

Amédeo Troiano avait qualifié le verdict de la cour d’assises de Liège de « scandaleux », affirmant être innocent.

Les trois victimes du triple meurtre de Visé. © DR

Ses avocats avaient ensuite introduit un pourvoi en cassation contre les arrêts de culpabilité et de condamnation de la cour d’assises.

L’affaire sera donc traitée et tranchée par la Cour de cassation mercredi.

Le jury d’assises avait retenu qu’Amédeo Troiano avait dirigé sa vengeance contre Benoît Philippens et l’avait assassiné. Il avait aussi considéré qu’il avait commis les meurtres de Carol Haid et d’Esteban Counet, uniquement parce que ces deux victimes accompagnaient Benoît Philippens au moment de son assassinat.

Ensuite, la cour avait condamné le coupable à la réclusion à perpétuité.

Benoît Pilippens et Carol Haid, un couple de banquiers, ainsi que leur filleul, Esteban Counet, avaient été exécutés de plusieurs tirs par arme à feu alors qu’ils descendaient de voiture, dans l’allée de leur villa, située rue de Berneau à Visé, le 18 avril 2014 vers 22h20.

L’enquête avait démontré que les banquiers avaient refusé un crédit à Amédeo Troiano qui avait sollicité leur banque en 2011 pour obtenir un important prêt d’argent.

Amédeo Troiano avait engagé des dépenses importantes dans un projet commercial et, suite au refus du prêt, il avait considéré que les banquiers étaient responsables de sa débâcle financière.