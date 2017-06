Camion en feu à Herstal: deux hommes ont sauvé le camionneur des flammes (vidéos)

L’accident est survenu en fin de matinée, sur la E40 à hauteur de Cheratte, dans le sens Bruxelles vers Aix-la-Chapelle.

Un camion qui transportait des denrées alimentaires a, pour une raison encore inconnue, subitement pris feu. Julien était d’ailleurs présent au moment où le véhicule s’est embrasé. Le témoin a d’ailleurs remarqué que deux hommes se sont directement précipités près du camion pour en sortir le conducteur. « Le camion était en feu mais plusieurs personnes sont intervenues pour sauver la vie de ce camionneur. »

Mais Julien n’a pas fait que regarder ce qui se passait autour de lui. Puisque lui aussi est intervenu pour apporter son aide. « J’étais en compagnie d’un autre homme quand nous avons aidé le conducteur. Nous l’avons éloigné le plus possible du véhicule en flammes », poursuit le témoin. « Mais il y a eu plusieurs détonations, les pneus étaient certainement en train d’éclater. Nous avons donc décidé de le mettre encore plus à l’écart. » Plusieurs interventions héroïques qui ont d’ailleurs permis au camionneur d’avoir la vie sauve. « Il était absolument conscient mais fortement choqué. Nous sommes tous finalement restés auprès de lui jusqu’à l’arrivée des secours. »

Les services médicaux n’ont d’ailleurs pas tardé à arriver. Deux équipes de pompiers les ont rejoints. Elles sont rapidement intervenues sur place pour maîtriser et pour éteindre l’incendie. D’importantes flammes qui se sont d’ailleurs propagées jusqu’au talus qui longe l’autoroute.

Un important incident qui cause encore quelques ralentissements sur l’autoroute. En effet, la chaussée a été temporairement fermée du côté de Vottem vers Battice. Pour les conducteurs qui souhaitent se rendre à Bruxelles, une déviation a été mise en place via les Hauts-Sarts.

