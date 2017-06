Foot (D2): Rossini (Solières), un géant trop gentil (vidéo)

La plupart des clubs de notre arrondissement vont subir un sérieux lifting durant l’intersaison. C’est pourquoi nous vous proposons de faire connaissance avec les nouvelles têtes. Nous avons choisi de vous présenter les joueurs de D2, de D3 et de P1 qui n’ont encore jamais évolué en équipe fanion dans notre région. Aujourd’hui, place au plus grand nom de ce mercato estival : Giuseppe Rossini.

C’est au pied d’un stade du Pays de Charleroi baignant sous le soleil que nous avons rencontré Giuseppe Rossini. L’occasion pour le Carolo de recroiser d’anciennes connaissances. « Rossini, c’est la crème », nous confiait même le jardinier du stade, tout heureux de le recroiser. « Un chouette gars, comme un Parfait Mandanda. »

« Pino », vous avez laissé de bons souvenirs au Sporting…

Oui, à tout le monde je pense. Quand vous respectez les gens, ils vous respectent aussi. C’est mon caractère, mon éducation. Je ne me verrais pas être arrogant, je n’aime pas ça. Je suis quelqu’un de gentil. Trop même. J’aurais parfois dû être plus méchant sur le terrain et même dans la vie. On m’a marché sur les pieds !

Une gentillesse qui tranche avec le milieu de requins qu’est le football professionnel, non ?

J’aurais dû être plus égoïste et plus méchant. Si je devais changer un truc, ce serait ça. Et mon mental ! Quand ça ne va pas, je suis à la rue et j’entends les critiques. Avec un autre mental, j’aurais fait une autre carrière.

