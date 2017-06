Assises: les jurés interpellés par les sacs poubelles utilisés pour emballer le corps d'Emilie Tyberghein par Kevin Mosen

Depuis le début, on répète que Christelle Pourbaix a amené sur place, à la demande de Kevin Mosen, des sacs poubelles de la Ville de Liège d’une contenance de 30 litres. La défense de Christelle Pourbaix avait tiré argument de cela, expliquant que cela prouvait que leur cliente ignorait, vu la petitesse des sacs, que ceux-ci étaient destinés à contenir un corps.

Mais un juré a demandé si l’on pouvait ressortir les sacs poubelles (il y en a sept au total) remisés face à eux avec les autres pièces à conviction, et les déplier. Les sacs poubelles tachés du sang séché de la victime ont été dépliés, et surprise: il y a des sacs de 60 litres, qui pouvaient donc plus aisément contenir une bonne partie du corps sans vie. Ce ne sont donc pas comme on le croyait des petits sacs, mais bien des grands, que l’accusée a amenés à son amant la nuit du crime.

Kevin Mosen a expliqué qu’il n’avait pas eu besoin d’attacher ces sacs lorsqu’il avait partiellement mis le corps de la victime dedans «car je n’allais pas bien loin, j’allais à un mètre», a-t-il commenté. Rappelons que dans sa version, la voiture de sa maîtresse est garée à côté de la scène de crime.

Les sacs ne semblent en effet pas avoir été déformés par un noeud et, a fait remarquer M e Gilissen à la défense de l’accusé, celui qui a ôté le sac de la tête du corps sans vie, sur le trottoir de la rue de la Gare à Fexhe, n’a pas parlé d’avoir eu à dénouer un noeud.

Selon Christelle Pourbaix, sa voiture était garée hors du hangar. Kevin Mosen a, dans la version de l’accusée, dû faire un trajet relativement long avec le corps sans vie d’Emilie. Dans cette version, donc, les sacs poubelles placés sur la tête et les pieds de la victime ne sont pas tombés durant le trajet parcouru à pied par l’accusé.