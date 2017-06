Fin des travaux sur les viaducs de Cheratte dimanche 18 juin en soirée

Le marquage des différentes bandes de circulation, tant dans le sens de Bruxelles que d’Aix-la-Chapelle, nécessitera toutefois la réduction du trafic sur deux bandes. Cette dernière phase se déroulera les 17 et 18 juin de jour comme de nuit.

Ce chantier consistait à réhabiliter et élargir trois ouvrages d’art sur 650m de long et 30m de large, soit plus de 21.000 m² à rénover et 5.000 m² de tablier neuf à construire. Pas moins de 1.000 tonnes d’acier de charpente et plusieurs milliers de m³ de béton ont été nécessaires à sa réalisation. Il s’attaquait autant à la durabilité de l’ouvrage qui a souffert du temps qu’à la sécurité des usagers mais également à la mobilité en réhabilitant l’entrée de l’autoroute au départ d’Herstal en direction de l’Allemagne.

Désormais, ce tronçon stratégique de l’E40 disposera de trois bandes de circulation dans les deux sens mais également de bandes d’arrêt d’urgence et de trottoirs jusqu’ici inexistants.

Le chantier a accusé six mois de retard en raison de la réalisation de renforcements structurels nécessaires, a précisé Abdu Aydogdu, directeur des routes de Liège et chef de projet.

M. Aydogdu a par ailleurs ajouté que les travaux avaient été réalisés de jour comme de nuit, même en hiver, avec la présence d’une cinquantaine de travailleurs en moyenne, « un nombre qui peut interpeller mais la plupart des opérations se sont déroulées en partie inférieure et donc non visible pour les automobilistes. »

Quelque 100.000 véhicules fréquentent quotidiennement ce tronçon considéré comme le plus chargé de Wallonie. Jusqu’à 1.800 véhicules par heure sur chacune des six bandes ont déjà été comptabilisés aux heures de pointe.

Ce chantier a nécessité un investissement total de 35 millions d’euros financé par le plan infrastructure 2016-2019 de la Région wallonne.