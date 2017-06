Des invités de prestige à la soirée d'Objectif Ô

L’argent reste le principal nerf de la guerre pour toutes les ASBL. « Objectif Ô », celle fondée et dirigée par Jean-Denis Lejeune, n’échappe pas à la règle vivant de dons et des bénéfices créées par différentes organisations tout au long de l’année. C’est pourquoi le samedi 24 juin, à Tilleur, une soirée italienne a été mise sur pied. « Il y a deux mois, nous avons organisé une soirée africaine. J’ai joué au foot au FC Hollogne, j’ai beaucoup d’amis italiens, la participation exceptionnelle de Claude Barzotti et Sandro Barracato a été l’élément déterminant avant de lancer la soirée dansante », explique Jean-Denis Lejeune. « Il faut savoir que les dons ne suffisent plus pour couvrir nos projets. Nous ne jouons pas dans la même pièce que le Télévie, l’Unicef ou les Iles de Paix. Notre plus grand handicap, c’est le manque de visibilité. Le 24 juin, il n’y a pas de foot et les examens sont finis, on espère attirer 300 personnes pour une réussite maximale. Ici, tous les bénéfices iront dans un pot commun. » Parmi les invités de prestige, outre ceux déjà cités, il y aura aussi Enzo Scifo et Stéphane Pauwels. La soirée aura lieu à la salle culturelle de Tilleur, rue Ferdinand Nicolay 661 à St-Nicolas à partir de 18h. Au menu : trio de pâtes, dessert et animation musicale au prix de 35 € et 18 € pour les – 12 ans. Renseignements et réservations au 0479 / 13.55.22 ou via le mail info@objectifo.org. Pour tous les dons (attestation pour déduction fiscale pour tous les dons à partir de 40 € cumulables sur l’année) : BE80 0015 0050 0777. A noter que le souper de gala de l’association aura lieu le 8 octobre à Sclessin, au stade du Standard.