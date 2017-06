Liège: le bâtiment des sports de la Boverie, abandonné depuis les années 80, va enfin revivre

Luc Gochel

À nouveau une bonne nouvelle pour le parc de la Boverie. Après la rénovation du musée et la nouvelle passerelle, c’est au tour du bâtiment des sports nautiques de faire peau neuve. Si tout va bien, dans un an, il sera entièrement rénové et ocupé par une fonction internationale. Et les nombreux promeneurs du parc ne seront pas oubliés...