Huy: record du nombre de cyclistes en centre-ville

« Depuis 2006, on n’a jamais compté autant de vélos que cette année », indique Liliane Schaner de la locale hutoise du GRACQ (Cyclistes quotidiens). Les deux axes les plus empruntés sont sans grande surprise les rives droite et gauche. « On a compté également 8 personnes sur le RAVeL du quai de Namur », continue-t-elle.

Découvrez combien de cyclistes ont été dénombrés par le GRACQ et les revendications de cette ASBL dans notre édition digitale.