Le viaduc de Cheratte enfin fini: un navetteur y aura perdu 19 jours dans les bouchons (video)

ENFIN ! C’est le mot qui viendra sur toutes les lèvres lorsque les derniers éléments de chantier seront enlevés d’ici à la fin du mois de juin. Enfin les automobilistes n’auront plus à passer une demi-heure en moyenne chaque jour dans les bouchons depuis trois ans et pourront profiter des nouveaux aménagements de sécurité.

Un ouvrage de 650 mètres de long sur 30 m de large. En incrustation : le viaduc avant et après, avec son élargissement.

Sa restauration complète se termine fin juin, elle aura duré 3 ans et causé d’énormes embouteillages

Le viaduc de Cheratte est le point de passage obligé pour tous les automobilistes qui veulent traverser la vallée de la Meuse au nord de Liège. Chaque jour, plus de 100.000 véhicules y transitent en faisant le nœud autoroutier le plus fréquenté de Wallonie. Il a fait l’objet d’une vaste rénovation ces trois dernières années. L’ouvrage est désormais plus sûr mais il a causé aussi d’énormes problèmes.

