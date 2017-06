Il appelle la police pour menacer son «ex»

La rupture entre Chantal et Arsim date de 2010. À l’époque, à l’occasion d’une dispute, le trentenaire avait tiré sur sa compagne. L’année suivante, il avait été condamné à 4 ans de prison pour cette tentative de meurtre, mais il était ressorti plus tôt et avait tout de suite, dès la fin 2012, harcelé Chantal. Cela lui avait valu 8 mois de prison supplémentaires.

Des courriers de Lantin

La nouvelle sanction n’avait pas fait son effet puisque fin 2014, la sexagénaire avait dû déposer une nouvelle plainte après avoir reçu une série de courriers, envoyés de la prison. Les policiers s’étaient rendus au centre pénitentiaire, et Arsim leur y avait annoncé que dès qu’il sortirait, il se procurerait une arme pour « descendre » les proches de Chantal, car elle « souffrirait d’avantage ». Il avait ajouté qu’il n’avait qu’une parole, qu’il avait connu la guerre, et qu’il n’avait pas peur de tuer et de finir ses jours en prison. Son examen mental avait été prévu, mais il n’avait pu avoir lieu car le trentenaire avait pris la fuite après des congés pénitentiaires. Durant l’été dernier, alors qu’il était en cavale, il avait frappé à la porte de son ex ; il avait également écrit aux parents de sa victime pour leur « annoncer » qu’ils avaient eu une fille ensemble, en 2009, alors qu’ils n’ont jamais eu d’enfant. Enfin, courant octobre, il avait téléphoné à… la police de Seraing pour dire qu’il arriverait « des choses » à Chantal si elle ne retirait pas ses plaintes.

C’est le 20 décembre qu’il avait été intercepté. Lors de son transfert au commissariat, il avait proféré des menaces de mort contre Chantal. Le lendemain, il avait récité par cœur les adresses du père et du fils de son ex, annonçant qu’il irait les tuer. Il écope de 30 mois de prison ferme et d’une amende de 1.200 euros, et il devra indemniser sa victime à hauteur de 2.500 euros.