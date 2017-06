Assises de Liège: "Emilie Tyberghein était un obstacle pour Christelle Pourbaix: elle espérait qu'elle se suicide"

Selon un témoin entendu mardi matin devant la cour d’assises de Liège, Christelle Mosen était très dépendante de Kévin Mosen et attendait plus que d’être considérée comme sa maîtresse.

Une de ses amies a confirmé qu’elle était bleue de lui et qu’elle envisageait encore le mariage. Alors que Kévin Mosen lui offrait toutes les occasions d’assouvir ses fantasmes sexuels, Christelle Pourbaix considérait Emilie Tyberghein comme un obstacle.

Emilie Tyberghein (27 ans) a été tuée la nuit du 13 au 14 décembre 2013 dans un hangar désaffecté à Voroux-Goreux. Son corps avait été découvert sur un trottoir de Fexhe-le-Haut-Clocher. Kévin Mosen, un Liégeois âgé de 27 ans, et Christelle Pourbaix, une Liégeoise âgée de 37 ans sont accusés de son assassinat.

Une ancienne amie de Christelle Pourbaix a affirmé que l’accusée n’avait jamais tiré un trait sur son amour pour Kévin Mosen. Elle était devenue sa maîtresse alors qu’il entretenait officiellement une relation avec Emilie Tyberghein. Mais elle attendait plus de Kévin Mosen. «Elle n’a jamais coupé sa relation avec Kévin Mosen. Elle était totalement bleue de lui et ne voulait pas le quitter. Elle voulait rester dans sa vie. Sa vie était organisée autour de celle de Kévin Mosen alors que celui-ci ne la considérait que comme une partenaire sexuelle. Emilie Tyberghein était un obstacle pour elle. Christelle Pourbaix était persuadée que Kévin Mosen l’épouserait un jour. Elle rêvait d’un mariage à la Cathédrale de Bruges. Elle espérait au plus profond d’elle-même qu’Emilie se suicide», a indiqué l’ex-amie de Christelle Pourbaix.

Selon ce témoin, Christelle Pourbaix était vraiment très attachée à Kévin Mosen. Un de ses points de satisfaction reposait sur sa sexualité. «Elle savait que Kévin Mosen pouvait lui apporter tout ce qu’elle avait envie d’essayer sur le plan sexuel. Avec lui, elle pouvait essayer toutes les pratiques qui l’avaient interpelée, y-compris le sadomasochisme», a précisé le témoin.

Parmi les témoins de moralité, Christelle Pourbaix a été décrite comme une directrice d’agence qui était directe et autoritaire avec les autres employées. Quand elle prenait des décisions, elle les imposait avec un tempérament de fonceuse. Par contre, lorsqu’elle a fait la connaissance de Kévin Mosen, elle ne s’est plus impliquée de la même manière dans son travail. Elle était plus désintéressée et affichait moins de sérieux, notamment dans les horaires de travail.

Christelle Pourbaix évoquait régulièrement sa vie privée. Elle semblait très portée sur le sexe. Lors de son précédent mariage, elle n’avait pas trouvé sa satisfaction sur le plan sexuel. Mais ses envies se sont décuplées lorsqu’elle a fait la rencontre de Kévin Mosen. «Elle avait des besoins sur le plan sexuel et ne cachait pas à ses collègues qu’elle avait régulièrement des plans-cul», a précisé une employée de l’agence.

Les employés de l’agence ont vite constaté que Kévin Mosen entretenait une relation triangulaire avec Emilie Tyberghein et Christelle Pourbaix. Christelle Pourbaix parlait peu souvent d’Emilie Tyberghein. Mais lorsqu’elle l’évoquait, elle la présentait comme «l’autre». Elle ne la considérait pas comme une amie.

Depuis les faits, Christelle Pourbaix consulte un psychothérapeute car elle rencontrerait plusieurs traumatismes. Elle souffre notamment d’avoir vécu une relation violente avec Kévin Mosen et d’une crainte de l’abandon qui remonte à des épisodes dramatiques de son enfance.

Les débats accusent un retard très important. Le procès devait initialement durer 9 jours mais 115 témoins devaient être entendus. A plusieurs reprises, l’ordre de comparution des témoins a été modifié. Selon le nouveau programme établi par la présidente Catherine Urbain, les témoignages se poursuivront jusqu’au vendredi 16 juin. Le réquisitoire et les plaidoiries auraient lieu les 19 et 20 juin. La délibération sur la culpabilité devrait avoir lieu le mercredi 21 juin. Ce nouveau programme est susceptible d’avoir une influence sur le procès de David Mercier, un homme qui devait être rejugé à partir du 21 juin devant la cour d’assises de Liège. «Je ne vais peut-être pas être en mesure d’assumer le prochain procès», a annoncé la présidente.