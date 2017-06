Waremme: un spot tombe sur des vêtements et provoque un incendie dans la boutique «Ben's»

Alertés par une voisine, pompiers et policiers sont arrivés sur place et ont rapidement maîtrisé l'incendie. Les dégâts restent mineurs et aucun blessé n'est à déplorer. Le propriétaire du magasin a été informé de l'incendie et arrive sur place.

Actuellement, l'accès à la rue Joseph Wauters, à hauteur de la Pharmacie Blairvacq, est interdite à la circulation.