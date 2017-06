Incendie à Amay: il ne reste plus rien de l'ancien garage Froidbise (photos)

Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus avec une autopompe, une citerne et une autoéchelle, soit le déploiement complet. Ils ont dû faire appel à des renforts. Appelés à 22h43, ils sont revenus à la caserne à 6h20 le lendemain.

Ce jeudi, les pompiers sont de nouveau sur place. Non pas que le feu a repris, mais pour comprendre l’origine du sinistre.

Le bourgmestre amaytois, Jean-Michel Javaux a remercié et fécilité, via sa page Facebook, tous les intervenants : « Bravo pour l'efficacité et la vitesse dans la maîtrise du sinistre et merci aussi à la Protection Civile pour leur appui efficace alors que certains veulent la démanteler », indique le mayeur écolo. « Merci aux policiers de la Zone Meuse Hesbaye rapidement et efficacement au taquet, au Service d'Aide aux Victimes de la Zone avec pas mal de travail ce soir, au service Urgence CHRH, aux bénévoles de la Croix Rouge revenus spontanément, aux travailleurs de Resa, aux proprios de la pompe Q8 revenus sécuriser le site en face, aux membres du Collège et des Services Communaux revenus pour l'appui aux voisins directement concernés et l'ouverture du Gymnase comme espace d'accueil et d'écoute. Merci à tous ces bénévoles anonymes pour leur soutien psychologique, ou qui ont offert leur salon ou nous ont aidés pour l'évacuation à la Koh Lanta des habitants du lotissement Alice Melin via les jardins (les clotures seront réparées par la Commune). Un soutien moral au propriétaire et locataires économiques du site qui ont perdu leur gagne pain. Et tout grand merci à tous les riverains pour leur patience, leur disponibilité et leur compréhension, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés et c'est le plus important ».

Par ailleurs, Jean-Michel Javaux annonce que « vu le risque d'effondrement des murs le long de la rue Alice Melin, toute circulation de véhicules sera interdite dans la rue jusqu'à l'abattage du mur menaçant ».