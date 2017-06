Les brocantes de Huy-Waremme sous haute surveillance

Rédaction en ligne

Dans le contexte terroriste, de plus en plus d’événements voient leur sécurité renforcée. Il n’y a pas que les gros événements qui sont visés : les brocantes n’échappent pas à la règle, y compris dans les petites communes de Huy-Waremme. À Clavier, la brocante de la Pentecôte, qui a drainé plus de 15.000 visiteurs, était étroitement surveillée.