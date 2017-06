Bouli Lanners participera à la chaîne humaine de 90 km entre Tihange et Aix le 25 juin (Vidéo)

Le 25 juin une chaîne humaine longue de 90 km devrait relier Tihange à Aix-la-Chapelle. Les organisateurs, (les Belges, les Allemands et les Hollandais de Stop Tihange) espèrent mobiliser un maximum de monde « pour conscientiser, de manière pacifique, la population et les citoyens du risque que représente Tihange 2 dont les cuves sont fissurées. » L’acteur et réalisateur Bouli Lanners est le parrain de l’opération.

Combien espérez-vous de personnes pour former cette chaîne ? « Et bien faites le calcul, lance Clémentine Squevin, l’une des organisatrices, 100.000 personnes serait parfait ! » « Et avec des grands bras si possible ! » ajoute en boutade, Bouli Lanners.

Découvrez les arguments du collectif « Stop Tihange » et de leurs experts dans notre nouvelle édition digitale huy-waremme.lameuse.be