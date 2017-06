Eden Hazard: «Oui, je vais étudier toutes les offres…»

Young Kruyts

Conforté dans son rôle de capitaine malgré le grand retour de Vincent Kompany dans la sélection, Eden Hazard guidera les Diables rouges sur la route du succès lors des deux dernières rencontres de la saison, contre la Tchéquie ce lundi et en Estonie ce vendredi. Le Brainois, (re)devenu champion d’Angleterre, souhaite clore cet exercice 2016-2017 de la plus belle des manières, lui qui va (déjà) intégrer le Top 10 des Diables rouges les plus capés à l’occasion du match amical face aux Tchèques. Après, place aux vacances… et à la suite de sa carrière. Car, longuement interrogé sur son avenir en club, « Edeninho » n’a fermé aucune porte…