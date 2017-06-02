Football provincial: le projet de série est sorti
Rédaction en ligne
Le projet de séries pour le championnat 2017-2018 est sorti. Il est établi en fonction des classements actuels. Ceux-ci pourraient encore être bouleversés en fonction de l’affaire Merlina qui, pour l’instant, est défavorable à Minerois qui se retrouvent donc en P2B avec six autres clubs de la région verviétoise.
Le comité provincial précise que si un club souhaite permuter de série avec un autre club, il doit obtenir son accord et le transmettre au Secrétariat provincial pour le dimanche 11 juin 2017 au plus tard. Si un club souhaite contester sa position dans une série, il devra en avertir, par écrit, le Secrétariat provincial pour le dimanche 11 juin 2017 au plus tard et devra se présenter d’office à la séance du Comité Provincial du jeudi 15 juin 2017 à 18h30.
P1 : AMAY A, AMBLEVE, BANNEUX A, BEAUFAYS A, DISON, FIZOISE A, FLEMALLE/ENGIS A, HOUTAIN/MILANELLO A, MELEN A, OUGREE A, RAEREN-EYNATTEN, UCE LIEGE A, WANZE BAS-OHA A, WARNANT A, WARSAGE A, XHOFFRAIX A
P2A : BRAIVES A, COUTHUIN A, ES GEER A, FAIMES A, HANNUT A, JEHAY A, LIÈGE RFC B, MOMALLE A, OREYE A, SERAING ATHL, STRÉE A, TEMPLIERS A, US.LIÈGE A, VERLAINE B, WAREMME B, XHORIS A
P2B : ANDRIMONT, AUBEL A, BEAUFAYS B, BLEGNY A, CORNESSE A, ETOILE VERVIERS A, FLÉRON A, HERMÉE, HERVE A, MINEROIS A, PONTISSE A, RECHAIN A, RICHELLE B, SAIVE A, TROOZ A, VIVEGNIS A
P2C :ELSAUTOISE A, EUPEN FC A, FRANCHIMONTOIS A, HOMBOURG A, LA CALAMINE B, MALMUNDARIA A, RECHT, SART A, ST.VITH, STAVELOT A, STER FRANCORCHAMPS A, TROIS PONTS, WAIMES A, WALHORN, WELKENRAEDT A, WEYWERTZ A
P3A : CLAVINOISE A, CRISNÉE A, FIZOISE B, FRAITURE SPORT, FUMAL, GRACE-HOLLOGNE A, HANEFFE A, HUCCORGNE, HUY B, LIMONT A, MARCHIN, RACOUR A, FLEMALLE/ENGIS B, THISNES, WANZE BAS-OHA B, WARNANT B
P3B :ANTHISNES A, BRESSOUX, CHÊNÉE A, CROATIA WANDRE A, DC. COINTE B, ESNEUX, FERRIÈRES, HERMALLE, HERSTAL B, HOGNOUL, MCS LIÈGE, OUFFET WARZÉE, OUGRÉE B, OUPEYE A, ROCLENGE-WONCK A, TILFF
P3C : AUBEL B, BATTICE A, CHARNEUX, CS VERVIERS, ELSAUTOISE B, ENT PEPINE A, ETOILE DALHEM A, HOUTAIN/MILANELLO B, JUPILLE A, MELEN B, MINEROIS B, OLNE A, RECHAIN B, SOUMAGNE, UCE LIÈGE B, URSL VISE B
P3D : BAELEN A, BULLANGE, BUTGENBACH, ELSENBORN, EMMELS, FAYMONVILLE, GOÉ A, HAUTES FAGNES, HEUSY A, HONSFELD, LIMBOURG A, LONTZEN, OUDLER, ROCHERATH, STAVELOT B, TROIS FRONTIERES A
P4A :BURDINNE, CS JUPRELLE A, ENGIS ACADEMIE, HORION, LENSOIS, MERDORP, MODAVE, OLEYE, PATRO OTHÉE, ROSOUX, UN.HESBIGNONNE, VAUX-BORSET, VILLERS, VYLE THAROUL, WASSEIGES
P4B: ALLEUR JSN, ANS MONTEGNÉE, ELLAS LIÈGE, FRAITURE FC, HARZÉ, JUPRELLE, MONT, MONTAGNARDE, ONEUTOIS, PIERREUSE, POULSEUR GD, REMOUCHAMPS, THIER À LIÈGE, VOTTEM
P4C : BARCHON, BOLLAND, CHERATTE, ELAN DALHEM, FEXHE SLINS, GRIVEGNÉE A, HACCOURT, MAGNÉE, OLYMPIQUE ROMSEE, QUEUE DU BOIS A, SART TILMAN A, VAUX, WANDRUZIENNE A, JS LIEGE
P4D : BAELEN B, BANNEUX B, CORNESSE B, ETOILE VERVIERS B, HERVE B, HOMBOURG B, LAMBERMONT, LIMBOURG B, OLNE B, BATTICE B, SOIRON, ENT PEPINE B, TROIS FRONTIERES B, WELKENRAEDT B
P4E : AMAY B, BRAIVES B, COUTHUIN B, FAIMES B, GEER B, HANEFFE B, HANNUT B, JEHAY B, LIMONT B, MOMALLE B, OREYE B, RACOUR B, SOLIERES B, STOCKAY B, STREE B
P4F : ANTHISNES B, AYWAILLE B, CHÊNÉE B, CLAVINOISE B, CRISNEE B, CS JUPRELLE B, FC SERAING B, TEMPLIERS B, GRACE-HOLLOGNE B, SART TILMAN B, TILLEUR B, TROOZ B, US.LIÈGE B, XHORIS B
P4G : SAIVE B, BLEGNY B, CROATIA WANDRE B, ETOILE DALHEM B, FLÉRON B, GRIVEGNEE B, JUPILLE B, OUPEYE B, PONTISSE B, QUEUE DU BOIS B, ROCLENGE B, VIVEGNIS B, WANDRUZIENNE B, WARSAGE B, HERMALLE B
P4H :BELLEVAUX, JALHAY, EUPEN FC B, FRANCHIMONTOIS B, GOÉ B, HEUSY B, MALMUNDARIA B, SART B, SPA, STER FRANCORCORCHAMPS B, WAIMES B, WEYWERTZ B, XHOFFRAIX B, STEMBERTOISE