Football provincial: le projet de série est sorti

Le comité provincial précise que si un club souhaite permuter de série avec un autre club, il doit obtenir son accord et le transmettre au Secrétariat provincial pour le dimanche 11 juin 2017 au plus tard. Si un club souhaite contester sa position dans une série, il devra en avertir, par écrit, le Secrétariat provincial pour le dimanche 11 juin 2017 au plus tard et devra se présenter d’office à la séance du Comité Provincial du jeudi 15 juin 2017 à 18h30.

P1 : AMAY A, AMBLEVE, BANNEUX A, BEAUFAYS A, DISON, FIZOISE A, FLEMALLE/ENGIS A, HOUTAIN/MILANELLO A, MELEN A, OUGREE A, RAEREN-EYNATTEN, UCE LIEGE A, WANZE BAS-OHA A, WARNANT A, WARSAGE A, XHOFFRAIX A

P2A : BRAIVES A, COUTHUIN A, ES GEER A, FAIMES A, HANNUT A, JEHAY A, LIÈGE RFC B, MOMALLE A, OREYE A, SERAING ATHL, STRÉE A, TEMPLIERS A, US.LIÈGE A, VERLAINE B, WAREMME B, XHORIS A

P2B : ANDRIMONT, AUBEL A, BEAUFAYS B, BLEGNY A, CORNESSE A, ETOILE VERVIERS A, FLÉRON A, HERMÉE, HERVE A, MINEROIS A, PONTISSE A, RECHAIN A, RICHELLE B, SAIVE A, TROOZ A, VIVEGNIS A

P2C :ELSAUTOISE A, EUPEN FC A, FRANCHIMONTOIS A, HOMBOURG A, LA CALAMINE B, MALMUNDARIA A, RECHT, SART A, ST.VITH, STAVELOT A, STER FRANCORCHAMPS A, TROIS PONTS, WAIMES A, WALHORN, WELKENRAEDT A, WEYWERTZ A

P3A : CLAVINOISE A, CRISNÉE A, FIZOISE B, FRAITURE SPORT, FUMAL, GRACE-HOLLOGNE A, HANEFFE A, HUCCORGNE, HUY B, LIMONT A, MARCHIN, RACOUR A, FLEMALLE/ENGIS B, THISNES, WANZE BAS-OHA B, WARNANT B

P3B :ANTHISNES A, BRESSOUX, CHÊNÉE A, CROATIA WANDRE A, DC. COINTE B, ESNEUX, FERRIÈRES, HERMALLE, HERSTAL B, HOGNOUL, MCS LIÈGE, OUFFET WARZÉE, OUGRÉE B, OUPEYE A, ROCLENGE-WONCK A, TILFF

P3C : AUBEL B, BATTICE A, CHARNEUX, CS VERVIERS, ELSAUTOISE B, ENT PEPINE A, ETOILE DALHEM A, HOUTAIN/MILANELLO B, JUPILLE A, MELEN B, MINEROIS B, OLNE A, RECHAIN B, SOUMAGNE, UCE LIÈGE B, URSL VISE B

P3D : BAELEN A, BULLANGE, BUTGENBACH, ELSENBORN, EMMELS, FAYMONVILLE, GOÉ A, HAUTES FAGNES, HEUSY A, HONSFELD, LIMBOURG A, LONTZEN, OUDLER, ROCHERATH, STAVELOT B, TROIS FRONTIERES A

P4A :BURDINNE, CS JUPRELLE A, ENGIS ACADEMIE, HORION, LENSOIS, MERDORP, MODAVE, OLEYE, PATRO OTHÉE, ROSOUX, UN.HESBIGNONNE, VAUX-BORSET, VILLERS, VYLE THAROUL, WASSEIGES

P4B: ALLEUR JSN, ANS MONTEGNÉE, ELLAS LIÈGE, FRAITURE FC, HARZÉ, JUPRELLE, MONT, MONTAGNARDE, ONEUTOIS, PIERREUSE, POULSEUR GD, REMOUCHAMPS, THIER À LIÈGE, VOTTEM

P4C : BARCHON, BOLLAND, CHERATTE, ELAN DALHEM, FEXHE SLINS, GRIVEGNÉE A, HACCOURT, MAGNÉE, OLYMPIQUE ROMSEE, QUEUE DU BOIS A, SART TILMAN A, VAUX, WANDRUZIENNE A, JS LIEGE

P4D : BAELEN B, BANNEUX B, CORNESSE B, ETOILE VERVIERS B, HERVE B, HOMBOURG B, LAMBERMONT, LIMBOURG B, OLNE B, BATTICE B, SOIRON, ENT PEPINE B, TROIS FRONTIERES B, WELKENRAEDT B

P4E : AMAY B, BRAIVES B, COUTHUIN B, FAIMES B, GEER B, HANEFFE B, HANNUT B, JEHAY B, LIMONT B, MOMALLE B, OREYE B, RACOUR B, SOLIERES B, STOCKAY B, STREE B

P4F : ANTHISNES B, AYWAILLE B, CHÊNÉE B, CLAVINOISE B, CRISNEE B, CS JUPRELLE B, FC SERAING B, TEMPLIERS B, GRACE-HOLLOGNE B, SART TILMAN B, TILLEUR B, TROOZ B, US.LIÈGE B, XHORIS B

P4G : SAIVE B, BLEGNY B, CROATIA WANDRE B, ETOILE DALHEM B, FLÉRON B, GRIVEGNEE B, JUPILLE B, OUPEYE B, PONTISSE B, QUEUE DU BOIS B, ROCLENGE B, VIVEGNIS B, WANDRUZIENNE B, WARSAGE B, HERMALLE B

P4H :BELLEVAUX, JALHAY, EUPEN FC B, FRANCHIMONTOIS B, GOÉ B, HEUSY B, MALMUNDARIA B, SART B, SPA, STER FRANCORCORCHAMPS B, WAIMES B, WEYWERTZ B, XHOFFRAIX B, STEMBERTOISE