Voiture sous un camion sur l'E40 entre Berloz et Waremme: une personne décédée

ED et Belga

D’après les premières informations des secours envoyés sur place, une voiture se trouverait sous un camion, au kilomètre 67.3. Son conducteur serait décédé.

La police des autoroutes est présente, ainsi que la protection civile, la zone de secours de Hesbaye et un renfort des pompiers de Liège. Le parque a été avisé.

L’accident a de lourdes conséquences sur le trafic autoroutier. « La circulation est fortement ralentie. Vers 9h30, on comptait quatre kilomètres de files et une demi-heure de retard. Et le retard augmente. L’accident a eu lieu dans une zone où il y a déjà des travaux. La bande de droite est obstruée », a indiqué le centre Perex.

> Plus d’informations dans le courant de la matinée.