Ampsin: ils ont métamorphosé le bâtiment de Laminne en un lieu insolite (vidéo)

Ils ont mis cinq ans, cinq ans de réflexion, de travaux titanesques réalisés à la force de leurs bras, de recherche de bonnes idées et de récupération d’objets anciens pour atteindre ce résultat. Dominique Morreale et son fils Fabrice Peeters sont fiers de présenter leur « bébé » enfin achevé : le bâtiment de Louis de Laminne, restauré et transformé en un restaurant et une salle de fêtes atypiques. Une ambiance vintage et insolite dans la région.