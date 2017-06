Huy: tag antisémite sur un bâtiment du parc Vierset

Une étoile juive et l’inscription « Juden scum », pour « racaille juive », a été taggée en blanc sur un petit bâtiment rouge du parc Vierset samedi ou dimanche indique lundi Christophe Collignon, le bourgmestre de Huy.

Une plainte sera déposée à la police et l’échevin des travaux vient déjà d’ordonner le nettoyage du bâtiment. « Je ne pense pas qu’il faille attribuer ce tag à un groupe antisémite », ajoute le bourgmestre, « il s’agit plutôt d’un cas isolé commis par un désœuvré qui a taggé cette inscription comme il aurait taggé autre chose. Ce genre de méfait est extrêmement rare et il ne me semble pas lié à l’extrême droite. Il s’agit certainement de pur vandalisme. »