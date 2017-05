Mouscron: la petite Nalya, 1 an, a été opérée et restera 14 jours à l'hôpital

Hospitalisée après avoir lourdement chuté au sol, la petite Nalya, un an, semble se porter mieux. Elle a été opérée au niveau de la mâchoire et de la langue, qui avait été coupée à trois endroits. Elle doit malgré tout rester au centre hospitalier pour une durée de 14 jours minimum.

Lundi soir, la jeune Nalya est dans son trotteur au domicile de son papa, qui a la garde de la petite et des trois autres enfants qu’il a eus avec Marjorie Colpaert. Un ami du père, alcoolisé, veut alors jouer avec la petite et va commettre une « gaffe » qui aurait pu avoir une issue bien plus dramatique qu’elle ne l’est déjà. «

Après avoir vécu un véritable cauchemar, elle donne des nouvelles plutôt rassurantes sur l’état de santé de sa petite fille Nalya, âgée d’à peine un an.

Nalya, 1 an, a eu la langue coupée après avoir été jetée au sol