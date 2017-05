Tour de Belgique: Coquard remporte la première étape

Le Tour de Belgique a commencé mercredi. Et c’est le Français Bryan Coquard qui a remporté la première étape. Au grand dam du Belge Jens Debusschere, second.

Bryan Coquard, 25 ans, a remporté au sprint la première étape du 87e Tour de Belgique cycliste (2.HC) disputée mercredi sur la distance de 178,8 kilomètres entre Lochristi et Knokke-Heist, où il a devancé Jens Debusschere (Lotto Soudal) et le Britannique Daniel Mclay (Fortuneo-Vital Concept). Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) et Roy Jans (Wanty-Groupe Gobert) complètent le top-5. Le sprint massif a été marqué par une chute qui a empêché plusieurs coureurs dont Edward Theuns (Trek Segafredo) et Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), de défendre leurs chances lors de l’emballage final.

Le Français prend le maillot de leader devant le Danois Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport).

L’étape a été animée par une échappée de Kenneth Van Bilsen (Cofidis), Ludwig Van Winter (WB Veranclassic), le Néerlandais Brian Van Goethem (Roompot), Lasse Norman Hansen et Timothy Stevens (Pauwels Sauzen).

Lasse Norman Hansen qui était parti seul à l’aventure a entamé le dernier circuit local de 23,6 kilomètres avec 43 secondes d’avance sur ses anciens compagnons d’échappée, et 1 : 01 sur le peloton que Philippe Gilbert, bien aidé par Oliver Naesen (Belgique), Dries De Bondt (Verandas Willems-Crelan) et Pieter Vanspeybroucke (Wanty-Groupe Gobert) a fait exploser après la jonction avec les quatre. Le Danois a lui été avalé à 14 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Coquard, le plus rapide au sprint, avait déjà été victorieux à la Ruta del Sol, au Tour de Valence et au Tour de la Sarthe cette saison.

Jeudi la deuxième étape conduira les coureurs de Knokke-Heist à Moorslede (199 km) en passant par le Mont Kemmel.

L’épreuve se termine dimanche à Tongres.