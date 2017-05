Voici les perturbations attendues, à Bruxelles, en raison de la visite du président Trump

La venue de Donald Trump à Bruxelles et la réunion spéciale de l’Otan compromettront sérieusement la circulation dans la capitale ces mercredi et jeudi. Des artères importantes de la métropole seront ainsi soustraites au trafic et plusieurs quartiers bouclés.

La police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles a averti qu’il « sera difficile de se déplacer en voiture à Bruxelles jeudi», même s’il s’agit d’un jour férié. L’utilisation des transports en commun est dès lors recommandée.

A l’occasion de sa première tournée à l’étranger, le président américain Donald Trump est de passage en Belgique. Il arrive à Bruxelles mercredi après-midi et y reste jusqu’à jeudi en soirée. La visite-éclair du nouveau locataire de la Maison Blanche dans la capitale européenne ira de pair avec de nombreuses perturbations.

Routes coupées

Dès ce mercredi après-midi, et surtout durant toute la journée de jeudi, les déplacements en véhicule à Bruxelles seront problématiques. Des axes importants seront ainsi soustraits à la circulation. Ces coupures concernent notamment le périmètre classique «Schuman» ainsi que les alentours de l’Otan, les environs de la place des Palais et du boulevard de Waterloo et la petite ceinture en surface entre la place Louise et Arts-Loi. La circulation sera également coupée au trafic dans la rue Ducale, la rue de la Loi et la rue Belliard. Ces coupures pourront durer plusieurs heures. Le stationnement y sera également interdit. Les voitures, scooters, et vélos qui n’auraient pas été déplacés par leurs propriétaires seront enlevés.

Circulation du métro

La police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles recommande grandement de privilégier les déplacements en transports en commun. Le métro ainsi que les trains rouleront normalement. De mercredi 14h30 jusqu’à jeudi 16h30, certains accès aux stations de métro Arts-Loi, Schuman, Trône, Louise et porte de Namur seront toutefois fermés. La station Schuman restera quant à elle entièrement fermée jeudi, a annoncé la Stib.

Entre l’aéroport de Zaventem et le centre de Bruxelles, la circulation des bus et des trams sera par ailleurs gérée en temps réel et adaptée en fonction du trajet de Donald Trump. «Les lignes de trams 92, 93, 94 et les bus dans les environs de Trône seront particulièrement impactés», a prévenu la Stib.

La marche de protestation «Trump not Welcome», dont le cortège partira mercredi à 17h de la gare du Nord et passera par la place Sainctelette, Fedasil, la rue Dansaert, la Bourse et le boulevard Emile Jacqmain, perturbera également le réseau de surface de la Stib.