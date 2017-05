Avis de recherche: Gergana, 12 ans, a disparu depuis ce samedi!

« Cette disparition est très inquiétante », a déclaré Dirk Depover de Child Focus à nos confrères du Nieuwsblad, « parce que c’est une fille de 12 ans seulement. »

Gergana Antonova a disparu samedi. Il n’y a actuellement aucune indication immédiate qui laisserait penser à un kidnapping. « Mais à cause de son jeune âge et de sa vulnérabilité, nous appelons toute personne présente près d’elle à donner des informations et/ou à lui demander de prendre contact avec ses proches. »

On suppose que la petite Gergana est encore dans la capitale. Elle mesure 1m60 et a un physique normal. Elle a de longs cheveux brun foncé et des yeux brun clair. Elle porte un appareil dentaire et a trois piercings à l’oreille gauche.

SI VOUS AVEZ UN TÉMOIGNAGE : CONTACTEZ 116 000 (24/24 – 7/7)