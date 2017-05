Publifin: Alain Mathot a démissionné du Bureau du PS

M. Mathot avait été inquiété en début d’année lorsqu’il est apparu que des rémunérations qu’il percevait à titre privé en tant que président de NeWin (filiale du groupe Publifin/Nethys) avaient abouti sur le compte d’une société créée pour gérer un bien immobilier familial.

M. Mathot, qui avait reconnu une maladresse, est parvenu à démontrer aux instances de la commission de déontologie du PS que ce mécanisme n’avait pas servi à éluder l’impôt. Il a toutefois démissionné depuis lors de cette société. Ce geste, combiné à sa « démission volontaire » du Bureau du PS, a conduit à suspendre la procédure en cours dont avait été saisie la commission de vigilance.

M. Mathot avait déjà démissionné en février de ses postes d’administrateur au sein des intercommunales Publilec et SOCOFE, ainsi que d’EDF Luminus où il était membre du comité stratégique et de Publipart, dont Publifin est actionnaire et dont il était le vice-président du conseil d’administration.