Corps retrouvé dans une valise à Viesville: la victime identifiée, un homme inculpé d'assassinat

On en sait enfin plus à propos de cette étrange affaire de la semaine dernière : un cadavre avait été découvert, flottant à l’intérieur d’une valise dans le canal de Charleroi, au niveau de l’écluse de Viesville. La victime, Albert B., avait 73 ans. C’est grâce à la valise que l’auteur présumé des faits, qui nie, a pu être retrouvé !

La victime a 73 ans, l’auteur des faits 61 ans. L’auteur, inculpé d’assassinat, explique et reconnaît s’être rendu chez la victime le 26 avril dernier et l’avoir trouvé mort. Les deux hommes se connaissent et se rendent des petits services depuis très longtemps. Mais il semblerait qu’Albert devait de l’argent à son ami… Comment s’est-il retrouvé dans une valise au fond du canal de Charleroi ?

L’auteur présumé des faits explique tout simplement avoir continué à utiliser la carte de banque de la victime et d’avoir décidé d’évacuer le corps en l’emmenant au canal. Cette version n’explique évidemment pas le traumatisme crânien de la victime, qui a pris des coups sur la tête…

Un premier virement de 2.500 euros accompagné de deux retraits de 600 euros a été effectué.

Incroyable mais vrai, c’est grâce à la à la valise que le criminel présumé a pu être identifié. Une marque de valise particulièrement rare, en vente dans seulement deux magasins en Belgique : à Charleroi et Anvers. Les enquêteurs ont tout simplement consulté les caméras de surveillance du magasin carolo pour trouver le coupable… Pourquoi une inculpation pour assassinat ? Parce que la valise a été achetée avant la mort d’Albert B.

Notons encore que la victime avait un peacemaker, qui s’est arrêté… le 26 avril. Date à laquelle la valise a été achetée. Ce que les enquêteurs ont appris juste après l’autopsie.

Mercredi 17 mai

Pour rappel, le mercredi 17 mai dernier, un éclusier a aperçu une valise, mercredi vers 13h00, sur le canal Charleroi-Bruxelles, à hauteur de Viesville, confirme le parquet de Charleroi.

Les forces de l’ordre ont été averties et ont rapidement confirmé la présence d’un corps à l’intérieur. Un périmètre de sécurité a été instauré et le magistrat de service est descendu sur place, suivi de la juge d’instruction Martine Michel.