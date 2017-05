Passage éclair de Donald Trump à Bruxelles ces mercredi et jeudi: demandez le programme

Le président américain Donald Trump arrivera dès mercredi à Bruxelles, où il doit assister le lendemain à une réunion spéciale des 28 pays membres de l’Otan. Lors de son séjour-éclair de moins de trente heures, il s’entretiendra notamment avec les souverains, le Premier ministre Charles Michel et les présidents du Conseil et de la Commission européenne, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker.

Voici un aperçu de son programme:

Mercredi:

- Arrivée à Bruxelles en fin d’après-midi à bord d’Air Force One, un Boeing 747 modifié, en provenance d’Italie à l’aéroport militaire de Melsbroek.

- Audience du couple présidentiel américain au Palais royal par le Roi et la Reine

- Dans la foulée, réunion de travail entre le Premier ministre Charles Michel et M. Trump

Jeudi matin:

- Direction le quartier européen pour une rencontre entre Donald Trump et les présidents du Conseil et de la Commission européenne, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, élargie ensuite au président du Parlement européen, Antonio Tajani et à la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini

- Melania Trump visite l’hôpital des enfants Reine Fabiola

- Entretien entre Donald Trump et Emmanuel Macron, lors d’un «long déjeûner» à Bruxelles, dans un lieu encore inconnu

Jeudi après-midi: réunion spéciale de l’Otan vers 16h00

- Arrivée du président américain au nouveau quartier général de l’Otan, à Evere. Accueil par le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg

- 17h00: cérémonie de remise des clés du nouveau quartier général de l’Otan - dans la construction duquel la Belgique a joué un rôle primordial - par M. Michel au secrétaire général

- 17h27: défilé aérien d’avions de combat et de transport alliés au dessus du nouveau siège de l’Otan

- 17h45: dîner de travail de Conseil de l’Atlantique nord

- Vers 21h00: fin du mini-sommet. Donald et Melania Trump quittent la Belgique pour la Sicile, où le président amércain est attendu pour un sommet du G7.