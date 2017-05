Dramatique accident mortel à Orcq: il perd le contrôle de son véhicule sur l'autoroute, sa voiture bascule en contrebas

L’automobiliste circulait sur l’autoroute A17 et a perdu le contrôle du véhicule à hauteur d’Orcq, dans le virage. Le choc a été très violent et la voiture a basculé en contrebas. Selon nos premières informations, les pompiers n’ont rien pu faire pour sauver la personne qui se trouvait au volant et qui a malheureusement péri dans les flammes de son véhicule.

(Photos Bernard Libert)