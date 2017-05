Malgré sa victoire à Alost, Liège reste les pieds sur terre (+vidéo)

Les Liégeois ont l’art de prolonger le suspense jusqu’au bout des rencontres. Après l’Olympic (but victorieux d’Ezzahri à la 88e) et le match retour contre Brakel (penalty d’Ezzahri concrétisé à la 94e pour forcer les prolongations), les troupes de Dante Brogno ont pris une option sur la montée en inscrivant ce petit but à 4 minutes du terme.

Durant les 90 minutes, les Alostois n’ont pas cadré un seul tir même si quelques essais ont frôlé le cadre (notamment à deux reprises après le 0-1).

À l’inverse, les Liégeois ont eu quelques possibilités, en première comme en seconde mi-temps, de tromper la vigilance de Van den Noortgaete par Mauclet (trois fois) et Bruggeman. Plus que la victoire, c’est la cohésion liégeoise qui a impressionné hier sur la pelouse (et les pâquerettes !) du Cornelisstadion. Alors que les Liégeois étaient revenus de Brakel avec énormément d’amertume la semaine passée, cette victoire est venue couronner une prestation collective sans faille.

« C’est la mi-temps »

« On était venu à Alost pour marquer un but… sans en prendre », résumait Dante Brogno après le match. « On a donc fait ce qu’il fallait faire. Nous avons eu d’autres opportunités de marquer, leur gardien a eu plus d’arrêts à faire et nous avons été un peu malchanceux dans la finition. On fait un pas en avant mais on n’a encore rien en main. On est à la mi-temps du match et nous ne devons pas penser qu’il suffira de paraître pour y arriver. Alost va mettre toute sa force et sa solidarité. Nous devrons être soudés et conquérants à quinze comme aujourd’hui. Je l’ai dit aux joueurs : nous nous sommes brûlés une fois. un enfant quand il se brûle, il ne retourne pas une deuxième fois près du feu. Il faudra enfoncer le clou intelligemment lors du match retour. La délivrance, ce but ? la vraie ce sera dimanche, on a juste fait la moitié du chemin. »

Des paroles soutenues par l’attitude nullement abattue des Alostois au coup de sifflet final… et les commentaires du coach alostois Tom de Cock. « Nous n’allons pas à Liège dans un contexte favorable. Mais je reste confiant : on a reçu plusieurs coups sur la tête durant cette saison mais ce groupe a toujours su réagir. Nous sommes menés pour l’instant. En déplacement, nous avons gagné tous nos matches durant ce tour final. Sur le terrain synthétique de Liège, nos capacités techniques vont ressortir. »

Pour ce match retour, Dante Brogno récupère Sergio Teruel et Karim Ezzahri mais perd perd William Mauclet qui a pris sa deuxième jaune.