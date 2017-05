Kevin le Croisé choqué suite à la tempête médiatique: "Mes grands-parents pleurent lorsqu'ils me voient"

Kevin François, l’inspecteur de la police des Trois Vallées, sanctionné pour avoir porté un écusson templier, aurait-il des liens avec le mouvement d’extrême droite Nation ? Sa présence à une fête a été évoquée hier sur RTL-TVi. Contacté par nos soins, l’intéressé s’explique et revient sur les moments difficiles qu’il traverse.

« Depuis jeudi, je dors mal. Je dois expliquer à mes enfants pourquoi je suis à la télévision. Mes grands-parents pleurent lorsqu’ils me voient dans la presse. Ils ont connu la guerre et le fascisme. Je ne suis ni un extrémiste, ni un raciste, ni un radicalisé », confie Kevin François (36 ans). Visiblement, l’homme accuse le coup de la tempête médiatique déclenchée par le port d’un écusson non réglementaire, représentant une croix des templiers.

Découvrez l’interview et les confidences du policier dans nos éditions digitales.

> Une pétition de soutien a été lancée

> Kevin François a été vu à une fête de Nation, il se défend: «J’étais en service»